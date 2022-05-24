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В кафе продается точно такой же! Как приготовить вкуснейший чизкейк без выпечки по рецепту Ольги Белькович

Этот способ очень порадует своей простотой.

В кафе продается точно такой же! Как приготовить вкуснейший чизкейк без выпечки по рецепту Ольги Белькович
Чизкейк. Стоп-кадр: YouTube-канал Belkovich Family.

Жена известного телеповара Саши Бельковича Ольга тоже ведет свой кулинарный блог Belkovich Family на YouTube.

Она рассказала, как сделать дома чизкейк не хуже (или даже лучше), чем в кафе из простого печенья.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 250 г

Сливочное масло – 50 г

Творожный сыр – 250 г

Сахар — 120 г

Сметана – 150 г

Сливки 33-35% — 250 г

Лимон – 1 шт.

Желатин листовой – 25 г

Молоко – 100 мл.

Песочное печенье измельчить в крошку. Сливочное масло растопить в микроволновке и добавить в песочную крошку, тщательно перемешать.

В форму выложить кондитерскую пленку, поверх нее — песочную крошку, хорошенько разровнять, утрамбовать ложкой, отправить в холодильник.

Желатин высыпать в воду и оставить набухать. Взбить сливки до легкой пены и переложить их в миску.

В миксер отправить творожный сыр, сметану, сахар, цедру лимона и перемешать.

Прямо туда отправить сок лимона и снова взбить. В разогретое молоко положить желатин и размешать до полного растворения. Отправить его в творожную массу тонкой струйкой, помешивая.

Объединить со взбитыми сливками и очень аккуратно перемешать.

Достать форму из холодильника, положить сырную часть чизкейка.

Поставить обратно в холодильник на часа 2-3.  Когда чизкейк застынет, можно украсить ягодами или оставить так, по желанию. Нарезать чизкейк нагретым в воде ножом.

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