В кафе продается точно такой же! Как приготовить вкуснейший чизкейк без выпечки по рецепту Ольги Белькович

Этот способ очень порадует своей простотой.

Жена известного телеповара Саши Бельковича Ольга тоже ведет свой кулинарный блог Belkovich Family на YouTube.

Она рассказала, как сделать дома чизкейк не хуже (или даже лучше), чем в кафе из простого печенья.

Ингредиенты: Печенье песочное – 250 г Сливочное масло – 50 г Творожный сыр – 250 г Сахар — 120 г Сметана – 150 г Сливки 33-35% — 250 г Лимон – 1 шт. Желатин листовой – 25 г Молоко – 100 мл.

Песочное печенье измельчить в крошку. Сливочное масло растопить в микроволновке и добавить в песочную крошку, тщательно перемешать.

В форму выложить кондитерскую пленку, поверх нее — песочную крошку, хорошенько разровнять, утрамбовать ложкой, отправить в холодильник.

Желатин высыпать в воду и оставить набухать. Взбить сливки до легкой пены и переложить их в миску.

В миксер отправить творожный сыр, сметану, сахар, цедру лимона и перемешать.

Прямо туда отправить сок лимона и снова взбить. В разогретое молоко положить желатин и размешать до полного растворения. Отправить его в творожную массу тонкой струйкой, помешивая.

Объединить со взбитыми сливками и очень аккуратно перемешать.

Достать форму из холодильника, положить сырную часть чизкейка.

Поставить обратно в холодильник на часа 2-3. Когда чизкейк застынет, можно украсить ягодами или оставить так, по желанию. Нарезать чизкейк нагретым в воде ножом.

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