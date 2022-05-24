Кабачковая запеканка в сырно-чесночной заливке: ее будут трескать за обе щеки даже мясоеды, заверил Ивлев

Константин Ивлев в YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом вкуснейшей запеканки из кабачков. Обычно она разлетается за стола за считанные минуты! Очень вкусная!

Ингредиенты: кабачки – 3 шт., масло растительное – 100 мл, чеснок – 5 зуб., томатная паста – 50 г, сливки 33% – 100 мл, сыр тертый – 100 г соль, перец, кориандр, паприка – по вкусу.

Снять кожуру с кабачков и нарезать кружками толщиной не менее сантиметра. Выложить на сковороду с маслом.

Когда кабачки начнут издавать треск, и на них появится глянец, можно переворачивать. Зарумянившиеся кабачки выложить на форму для запекания.

Приготовить соус. Смешать в блендере петрушку, сливки, молотый кориандр, паприку, соль, перец и томатную пасту. Перемешивать волнами, чтобы чеснок размягчился. Но не взбивать сливки. Соус должен быть однородным.

В чашу блендера добавить сыр, обильно покрыть соусом кабачки. Постараться распределить его по всему противню. Поставить в духовку на 10-15 минут при температуре 200 градусов. Соус должен приобрести красивый желто-оранжевый оттенок. Блюдо можно подавать к столу и в горячем, и в холодном виде.

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