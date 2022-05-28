Однажды в Осетии: кавказские блюда, которые можно легко приготовить дома

Некоторые из них - просто пальчики оближешь.

Куриный супчик лывжа

НАДО (на 4 порции): 400 г куриного мяса (бедра, голени, окорочка) · 2 картофелины · 100 г сметаны · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка муки · 1/2 ч. ложки сухого чабера · соль · перец · 1 л воды · зелень.

ГОТОВИМ:

1. Варим куриный бульон 30 — 40 минут.

2. Лук мелко шинкуем, картофель чистим и режем крупными ломтиками вдоль.

3. Муку слегка румяним на сухой сковороде. Добавляем сметану, тщательно перемешиваем, снимаем с огня. Давим сюда же чеснок. При необходимости подливаем чуть-чуть бульона.

4. Когда мясо будет готово (его можно разобрать на волокна и вернуть в бульон), кладем в бульон лук и картофель. Варим до готовности картофеля.

5. Вливаем смесь из сковороды, добавляем чабер и перец, проверяем на соль, доводим до кипения, выключаем огонь. Даем настояться 15 минут и подаем с зеленью.

Фыджин (пирог с мясом)

НАДО (на 3 пирога, ~12 — 15 порций): 800 г муки · 1/2 л воды · пакетик сухих дрожжей · 1 ст. ложка сахара · 1 кг говяжьего фарша · 4 луковицы · 4 зубчика чеснока · соль · перец · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 ст. ложка растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Воду подогреваем (не выше 40 °С), добавляем дрожжи и сахар. Оставляем на 10 — 15 минут.

2. Муку просеиваем, добавляем щепотку соли. Добавляем дрожжевую воду. Вымешиваем тесто до эластичности. Смазываем миску растительным маслом, кладем туда тесто, смазываем его маслом, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа.

3. В фарш добавляем мелко нашинкованный лук, измельченный чеснок, соль-перец.

4. Подошедшее тесто обминаем и оставляем еще на 40 минут.

5. Делим тесто на 3 части, формируем шары, даем подойти 15 минут.

6. Духовку разогреваем до 250 °С.

7. Разминаем шар руками до диаметра 20 см, кладем треть фарша и защипываем сверху. Приминаем до нужного диаметра и переносим на разогретый противень из духовки. Выпекаем 20 минут. Готовый пирог смазываем сливочным маслом.

Соус цахтон

Подходит к рыбе, мясу и чему угодно.

НАДО: 500 мл сметаны · по пучку кинзы и укропа · 5 зубчиков чеснока · 1 чили · 1 ч. ложка ядер грецкого ореха · 1/2 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

1. Зелень моем, сушим, удаляем стебли, мелко шинкуем.

2. Чеснок мелко нарезаем. Из перца удаляем семена, мелко режем.

3. Отправляем в сметану все ингредиенты, кроме орехов, солим, перемешиваем.

4. Перекладываем в соусник, посыпаем дроблеными орехами, подаем. Храним в холодильнике не более двух дней.

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