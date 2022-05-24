Лучшая закуска для пикника: бутерброды с вареной говядиной от Бельковича

Ингредиенты:
- Говяжья лопатка отварная 300 г (159 р.)
- Чиабатта 1 шт. (58 р.)
- Огурцы маринованные 2 шт. (34 р.)
- Зерновая горчица 2 ч. ложки с горкой (12 р.)
Соус:
- Щавель бол. горсть (18 р.)
- Петрушка 3 веточки (8 р.)
- Зеленый лук 3 перышка (10 р.)
- Руккола мал. горсть (27 р.)
- Мята 1 веточка (10 р.)
- Базилик фиолетовый 1 веточка (4 р.)
- Оливковое масло 1 ст. ложка (19 р.)
- Яблочный уксус 1 ч. ложка (1 р.)
- Соль
Итого: 2 сэндвича = 360 р., 1 сэндвич = 180 р.
Приготовление:
Соус:
В блендер отправляем щавель, листики петрушки, зеленый лук, рукколу, листики мяты и базилика, добавляем 20 мл оливкового масла, солим щепоткой, 1 ч. ложку яблочного уксуса и перебиваем.
Маринованные огурцы мелко рубим.
Чиабатту разрезаем на две части и вдоль пополам, каждая половина на 1 бутерброд. Сушим чиабатту на сухой разогретой сковороде.
Кусочки мяса надо отрезать с жировыми прослойками, греем мясо в небольшом количестве оставшегося бульона от супа. Горячее мясо мелко рубим и солим.
На одну половинку чиабатты выкладываем горчицу (1 ч. ложка с горкой) и размазываем по всей поверхности, сверху кладем мясо, маринованные огурчики, соус и накрываем второй половинкой чиабатты и слегка спрессовать.
Таким же образом делаем второй сэндвич.
Готовые сэндвичи разрезаем по диагонали пополам.
Приятного аппетита!
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