Лучшая закуска для пикника: бутерброды с вареной говядиной от Бельковича

У главного шеф-повара СТС на одну порцию ушло 180 рублей.

Ингредиенты:

Говяжья лопатка отварная 300 г (159 р.)

Чиабатта 1 шт. (58 р.)

Огурцы маринованные 2 шт. (34 р.)

Зерновая горчица 2 ч. ложки с горкой (12 р.)

Соус:

Щавель бол. горсть (18 р.)

Петрушка 3 веточки (8 р.)

Зеленый лук 3 перышка (10 р.)

Руккола мал. горсть (27 р.)

Мята 1 веточка (10 р.)

Базилик фиолетовый 1 веточка (4 р.)

Оливковое масло 1 ст. ложка (19 р.)

Яблочный уксус 1 ч. ложка (1 р.)

Соль

Итого: 2 сэндвича = 360 р., 1 сэндвич = 180 р.

Приготовление:

Соус:

В блендер отправляем щавель, листики петрушки, зеленый лук, рукколу, листики мяты и базилика, добавляем 20 мл оливкового масла, солим щепоткой, 1 ч. ложку яблочного уксуса и перебиваем.

Маринованные огурцы мелко рубим.

Чиабатту разрезаем на две части и вдоль пополам, каждая половина на 1 бутерброд. Сушим чиабатту на сухой разогретой сковороде.

Кусочки мяса надо отрезать с жировыми прослойками, греем мясо в небольшом количестве оставшегося бульона от супа. Горячее мясо мелко рубим и солим.

На одну половинку чиабатты выкладываем горчицу (1 ч. ложка с горкой) и размазываем по всей поверхности, сверху кладем мясо, маринованные огурчики, соус и накрываем второй половинкой чиабатты и слегка спрессовать.

Таким же образом делаем второй сэндвич.

Готовые сэндвичи разрезаем по диагонали пополам.

Приятного аппетита!

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