Быстрое домашнее печенье «Трещинки»: внутри они получаются влажненькими и тающими во рту!

Жена известного телеповара Саши Бельковича ведет свой кулинарный канал на YouTube, где делится своими рецептами. На сей раз Ольга Белькович решила рассказать, как она делает вкусное домашнее печенье «Трещинки».

«Внутри они получаются влажненькими и это очень здорово!» — сказала Ольга Белькович.

Ингредиенты: мука пшеничная — 150 г, какао порошок — 30 г, яйца — 2 шт., сахар — 80 г, шоколад — 50 г (по вашему вкусу), разрыхлитель — 1 ч.л, ванильный сахар — 1 ч.л, сахарная пудра — 100 г, сливочное масло — 100 г, соль – щепотка.

В шоколад добавить сливочное масло и отправить в микроволновку растапливаться (поставить на несколько минут и проверять, важно шоколад растопить, но не перегреть).

В миксер разбить яйца, к ним же отправить щепотку соли, сахар и сахар ванильный, взбить.

В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель, какао и перемешать.

В яичную массу добавить растопленный шоколад. Добавить сухие ингредиенты и вымесить.

Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1 час.

Столовой ложкой взять остывшее тесто и скрутим шарик в руках. Далее обвалять шарики в сахарной пудре и выложить на противень.

Отправить шарики превращаться в печенье в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.