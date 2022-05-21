Как в ресторане СССР! Делаем цыпленка табака по проверенному рецепту

Тот, кто пробовал настоящего цыпленка табака, которого подавали в ресторанах СССР, никогда не забудет его вкуса. Теперь редкий повар умеет его повторить. Однако любой из вас может воспроизвести вкуснятину на собственной кухне!

Известный кулинар и телеповар Саша Белькович раскрыл способ приготовления настоящего цыпленка табака на своем YouTube-канале Sasha Belkovich.

Ингредиенты на 2-4 порции: цыпленок — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., соль — 1 ч. л, чеснок — 2 зубчика, базилик сушеный — 1 ч.л., хмели-сунели — 1 ч.л., паприка — 1/2 ч.л., куркума — 1/3 ч.л., кориандр молотый — 1 ч.л., аджика — 3 ч.л., масло растительное — 20 г.

Крупно нарезать лук, переложить в миску, посолить, добавить кориандр, сушеный базилик, хмели-сунели, куркуму, паприку, аджику, тщательно перемешать и отжать лук.

Со стороны грудки разрезать цыпленка на две части, развернуть и отбить, чтобы он стал плоским (сломать хрящики).

Тщательно смазать цыпленка со всех сторон маринадом. Оставить минимум на 3 часа (в тепле маринуется быстрее).

Выбрать сковороду, чтобы цыпленок полностью помещался. Положить в нее сливочное масло и поставить на средний нагрев (контролировать, чтобы цыпленок жарился, но не подгорал).

Очистить цыпленка от лука и выложить на сковороду кожей вниз.

Положить сверху лист пергамента, потом кастрюлю с водой (это наш пресс).

Мелко нарезать чеснок.

Перевернуть на другую сторону и снова поставить пресс из кастрюли.

В самом конце на цыпленка выложить чеснок и перевернуть, поставить наш пресс из кастрюли с водой.

За минуту до конца приготовления снять пресс, убрать пергамент и выпарить воду (если она образовалась).

Выложить на лаваш, подать к столу. Это нереально вкусно, утверждает Белькович.

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