Яркий, насыщенный, ароматный! Как варит борщ Константин Ивлев на своей кухне

Константин Ивлев на своем проекте YouTube Ivlev Chef Channel поделился рецептом борща, который любит больше всего.

Ингредиенты: мякоть говядины — 1 кг, морковь — 150 г, лук репчатый — 150 г, вода — 4 л, свекла — 500 г, томатная паста — 300 г, растительное масло — 100 мл, сливочное масло — 80 г, лимон — 0,5 шт., капуста — 400 г, картофель — 500 г, чеснок — 3 зубчика, сливочное масло — 80 г, лавровый лист, соль, сахар, перец — по вкусу.

Мясо промыть и нарезать небольшими кусочками. Лук и морковь нарубить на 2–3 части. Слегка поджарить срезы на сухой сковородке до золотистости, положить мясо и овощи в кастрюлю, посолить, залить водой.

На сильном огне довести бульон до кипения, снять пену и уменьшить температуру. Томить 1–1,5 часа на среднем огне. Овощи вынуть, мясо оставить.

Свеклу нарезать меленькой соломкой, поджарить на растительном масле буквально минуту, добавить томатную пасту. Затем немного сливочного масла и сахара.

Уменьшить температуру плиты, залить водой и выжать лимон. Пассировку вместе с лимоном томить 20 минут на среднем огне. Через 20 минут вынуть лимон, иначе он даст горечь.

В готовый бульон с мясом добавить свекольную зажарку, нарезанную капусту, картошку, лавровый лист, перец горошком и варить на среднем огне около 20 минут.

Чеснок мелко порубить, добавить в самом конце. Влить свежевыжатый свекольный сок, довести борщ до кипения. Затем добавить сливочное масло.

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