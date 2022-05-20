Семь актуальных образов для офисного работника
Видео
Выкиньте это немедленно: от чего нужно избавиться на даче
Видео

Яркий, насыщенный, ароматный! Как варит борщ Константин Ивлев на своей кухне

Телеповар имеет свои личные секретики.

Яркий, насыщенный, ароматный! Как варит борщ Константин Ивлев на своей кухне
Борщ. Фото: Global Look Press

Константин Ивлев на своем проекте YouTube Ivlev Chef Channel поделился рецептом борща, который любит больше всего.

Ингредиенты: мякоть говядины — 1 кг, морковь — 150 г, лук репчатый — 150 г, вода — 4 л, свекла — 500 г, томатная паста — 300 г, растительное масло — 100 мл, сливочное масло — 80 г, лимон — 0,5 шт., капуста — 400 г, картофель — 500 г, чеснок — 3 зубчика, сливочное масло — 80 г, лавровый лист, соль, сахар, перец — по вкусу.

Мясо промыть и нарезать небольшими кусочками. Лук и морковь нарубить на 2–3 части. Слегка поджарить срезы на сухой сковородке до золотистости, положить мясо и овощи в кастрюлю, посолить, залить водой.

На сильном огне довести бульон до кипения, снять пену и уменьшить температуру. Томить 1–1,5 часа на среднем огне. Овощи вынуть, мясо оставить.

Свеклу нарезать меленькой соломкой, поджарить на растительном масле буквально минуту, добавить томатную пасту. Затем немного сливочного масла и сахара.

Уменьшить температуру плиты, залить водой и выжать лимон. Пассировку вместе с лимоном томить 20 минут на среднем огне. Через 20 минут вынуть лимон, иначе он даст горечь.

В готовый бульон с мясом добавить свекольную зажарку, нарезанную капусту, картошку, лавровый лист, перец горошком и варить на среднем огне около 20 минут.

Чеснок мелко порубить, добавить в самом конце. Влить свежевыжатый свекольный сок, довести борщ до кипения. Затем добавить сливочное масло.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале. 

Тэги

борщКонстантин ИвлевРецепты