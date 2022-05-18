Быстрый десерт из батона: Белькович проминает мякиш, кладет творожную массу и в духовку

От такой вкуснятины никто не откажется!

Саша Белькович научил в личном блоге делать быстрый десерт из обычного батона и творожной массы. После запекания в духовке вас за уши от него не оттащишь!

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Ингредиенты на 6 порций: батон — 6 ломтиков, творог мягкий или йогурт — 300 граммов, яйцо — 3 штуки, сахар ванильный — 2 столовые ложки, малина замороженная — 80 граммов.

Батон нарезаем на крупные ломти, проминаем середину ложкой, оставляя бортики. Яйцо, творог, ванильный сахар смешиваем до однородности. Выкладываем в ломтики батона творожную массу и сверху кладем любимую ягоду.

Ставим в печь на 180 градусов, запекаем 8–10 минут.

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