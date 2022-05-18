Половинка яблока, слоеное тесто и лимонад: как сделать моментальные пирожки в духовке по Бельковичу

Телеповар говорит, что они очень сочные и вкусные.

Ленивые и очень простые пирожки с минимумом теста предложил приготовить Саша Белькович, простой рецепт телеповар опубликовал в своем телеграме.

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Ингредиенты на 8 штук: яблоки крупные — 2 штуки, тесто слоеное — 2 листа (300 граммов), сахар — 2 столовые ложки, спрайт (лимонад) — 250 миллилитров, яйцо — 1 штука.

Нарезаем яблоки на 4 части и удаляем сердцевину. Слоеное тесто нарезаем на треугольники и посыпаем сахаром.

На широкую часть теста кладем яблоко и заворачиваем. Выкладываем все на противень, смазываем яйцом и заливаем лимонадом.

Ставим в духовку на 180 градусах на 15-20 минут.

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