Куриный фарш плюс творог: ленивые нежные котлетки методом Бельковича без сковороды

Известный телеповар Саша Белькович поведал в социальных сетях, как сделать нежнейшие куриные котлеты в духовке, без жарки в масле.

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Ингредиенты на 3 порции: куриный фарш — 500 гр., яйцо — 1 шт., творог — 150 гр., чеснок — 1 зубчик, зелень, соль и перец по вкусу, растительное масло.

Смешиваем куриный фарш с яйцом и солью. Выдавливаем в творог чеснок, нарезаем зелень укропа, солим, размешиваем. Форму для запекания смазываем, раскладываем в формочки фарш, делаем углубления для творога, посыпаем тертым сыром. Запекаем в духовке 25 минут.

Можно сделать это блюдо и без формочек. Просто лепим котлеты с углублениями, кладем в них начинку и сверху посыпаем сыром.

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