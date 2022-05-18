Почти без муки: Лазерсон раскрыл секрет тающих во рту сырников

Повторить этот способ может любая хозяйка.

Известный кулинар и телеведущий Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» раскрыл секрет нежнейших сырников, которые он делает почти без муки.

В нем применяются самые обычные ингредиенты. Главный секрет – это способ приготовления.

Ингредиенты: творог 250 г, яйцо 1/2 шт., сахар 1-2 ст.л., мука 1/2 ст.л., манка 1 ст.л без горки, соль щепотка.

Лучше использовать жирный творог — 5% и выше. Высыпаем его в миску, солим, добавляем сахар, пол-ложки муки и столовую ложку манки. Она эффективнее удерживает влагу, чем мука. Вбиваем половинку яйца.

Можно посыпать ванильным сахаром, размешиваем. Выдерживаем 1-2 часа в холодильнике, так вода свяжется с манкой. Формируем сырники, обваливаем в муке, жарим на растительном масле с одной стороны, переворачиваем и для вкуса добавляем немного сливочного масла, убавляем огонь. Готово!

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