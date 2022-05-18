Заливаем молоком и в духовку! Как сделать из картошки и сала аппетитные рулетики по Лазерсону

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом картофельных рулетов с салом. Он уверен, что это немецкое блюдо очень понравится россиянам, ведь в нем самые любимые ингредиенты наших сограждан.

Этот рецепт телеповар посоветовал попробовать всем!

Ингредиенты: картофель — 4 штуки, мука — 100 граммов (в 3 раза меньше, чем картошки), соль — по вкусу, крахмал — 1 столовая ложка, куриное яйцо — 1 штука. На начинку: растительное масло, репчатый лук, бекон, петрушка, грецкий орех. Заливка: куриное яйцо, молоко.

Нарезаем мелко лук, обжариваем до легкого золотистого оттенка на растительном масле, бросаем нарубленный мелко бекон в сковороду. Доводим до готовности.

Измельчаем несколько грецких орехов. Шинкуем петрушку. Бросаем в бекон с луком. Размешиваем, начинка готова.

Картофель варим до полуготовности, натираем на терке. Смешиваем с мукой, бросаем ложку крахмала, вбиваем яйцо, солим по вкусу, размешиваем, замешиваем тесто.

Делим на 2 части. Раскатываем на муке в толстый блин, кладем начинку сверху, заворачиваем в рулет, нарезаем на кусочки. В форму выкладываем рулетики, чтобы начинка была видна сверху.

В миску вбиваем яйцо, добавляем немного молока, соли, взбиваем венчиком. Заливаем смесью рулетики.

Запекаем 20 минут при 180 градусах (конвекция).

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