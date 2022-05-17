Бросаю о миску, пока фарш вязким не станет: Антонова раскрыла секрет своих вкусных котлет

Актриса делает их из привычных ингредиентов, но они получаются очень аппетитными и красивыми.

Наталия Антонова рассказала в своем телеграме, как приготовить из классических ингредиентов по-настоящему очень вкусные котлеты.

Ингредиенты: говядина, телятина — 500 г, белый хлеб (без корочки, желательно белый «кирпич» или ржаной) — 175 г, лук — 250 г, холодная вода — 1 стакан, перец молотый черный — по вкусу, соль — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., яйцо.

Хлеб залить половиной стакана воды (можно молоко) не отжимать. Мясо и лук пропустить через мясорубку. Можно добавить чеснок, вбить яйцо. Посолить, поперчить, положить в хлеб. Хорошо вымесить.

«Это немаловажный фактор — энергично бросаем 25-50 раз с силой о доску или в широкую миску. Должна получиться вязкая, липкая смесь», — прокомментировала Наталия Антонова.

Вылепить котлеты (10-15 штук), обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на растительном масле с двух сторон по несколько раз. Переложить в глубокий противень, залить водой примерно на треть и отправить в духовку при температуре 180 градусов.

Запекать без крышки около часа при среднем огне. Когда вода почти выпарится, вынуть из духовки.

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