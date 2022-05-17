Огурец, перец, тертое яблоко: как готовит легкий летний салатик со сметанно-горчичной заправкой Антонова

Наталия Антонова любит эту закуску за аппетитность и простоту.

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом легкого летнего салата с домашней заправкой вместо майонеза. Звезда заверила — закуска проверенная и очень вкусная!

Ингредиенты: огурцы — 3 шт., средний красный перец — 1 шт., краснодарский большой помидор — 1 шт., кисло-сладкое яблоко — 1 шт., зеленый лук — 3 стрелки, укроп, сметана — 80 г, горчица — 1/2 ч.л., сахар — 1 ч.л., оливковое масло — 1 ч.л., соевый соус — 1 ч.л., соль по желанию, черный перец молотый и соль по вкусу, щепотка приправы «Итальянские травы».

Огурец очистить от кожуры, порезать кружочками. Перец — тонкими кольцами. Яблоко очистить от кожуры и потереть на крупной терке. Зелень нашинковать.

Смешать сметану с горчицей, сахаром, оливковым маслом, соевым соусом. Заправить этим соусом овощи, посыпать приправой и перцем, посолить, если нужно.

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