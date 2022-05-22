Белькович назвал продукт, который сделает вкусным щавелевый суп

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 68 рублей.

Ингредиенты:

Говяжья лопатка на кости (для бульона 1 кг 100 г) в суп 800 г (424 р.)

Щавель свежий 200 г (180 р.)

Лук 2 шт. (9 р.)

Морковь 1 шт. (7 р.)

Картофель 4 шт. (31 р.)

Зеленый лук 2 бол. перышка (13 р.)

Лимон ¼ шт. (6 р.)

Сахар 1 ч. ложка (1 р.)

Яйца 2 шт. (22 р.)

Сметана 180 г (58 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 20 мл (3 р.)

Вода 3,5 л

Соль

Итого: 11 порций = 754 р., 1 порция = 68 р.

Приготовление:

Весь кусок мяса (1 кг 100 г) отправляем в большую кастрюлю, заливаем большим количеством воды (3,5 л) и варим на минимальном нагреве в течение 2 часов, постоянно снимая пенку.

Совет от шефа: «Говядина должна быть на косточке, с прожилками и жирком, так бульон получится более насыщенный».

Совет от шефа: «Небольшая часть отварного мяса и бульона понадобится для другого блюда — сэндвича».

Готовое мясо срезаем с косточки, отрезаем кусок с жирком и жилками (300 г) перекладываем в отдельную кастрюлю с небольшим количеством бульона (700 мл), и откладываем.

А оставшееся мясо (800 г) нарезаем на мелкие кусочки.

Лук чистим и режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке. Сковороду ставим на нагрев, наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем овощи на среднем нагреве.

Картофель — средним кубиком, отправляем в горячий бульон и доводим до кипения. Затем отправляем обжаренные овощи.

Совет от шефа: «Так как веточки щавеля варятся дольше, чем листики их нужно отправить в суп раньше».

У щавеля отрезаем веточки, мелко режем и забрасываем в суп.

Перекладываем кусочки мяса в суп.

Зеленый лук мелко режем и кладем в суп.

Солим, добавляем сахар.

Совет от шефа: «Фишка правильного щавелевого супа – 1 ч. ложка сахара».

Щавелевые листья крупно нарезаем и отправляем в суп, варим 30 секунд.

И в конце добавляем сок ¼ лимона, и снимаем с нагрева.

Два яйца разбиваем в отдельную миску и взбиваем вилкой. Одновременно помешиваем суп и вливаем тонкой струйкой взбитые яйца.

Сервировка:

Переливаем суп в порционные тарелки, подаем со сметаной и украшаем колечками зеленого лука.

Приятного аппетита!

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