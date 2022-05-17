Как у мамы! Готовим нежнейшие котлетки с секретиком от Константина Ивлева

Константин Ивлев в эфире YouTube-программы Ivlev Chef Channel рассказал, как правильно сделать котлеты, чтобы они получились очень нежными и сочными.

Шеф заметил, что обязательно фарш нужно отбивать, чтобы он насытился кислородом и стал пышненьким. А для нежности добавить в состав растительного масла сливочное. Лук использовать жареный, а не сырой.

Ингредиенты: 100 г телятины (любое другое мясо), 30 г лука, 50 г сливочного масла, 1/2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 60 г растительного масла, соль и перец по вкусу.

Лук нарезаем, обжариваем на растительном масле на сильном огне, затем чуть убавляем температуру и добавляем сливочное масло, томим до золотистого цвета. Снимаем, остужаем.

Телятину прокручиваем вместе с жареным луком в мясорубке, смешиваем с яйцом, солью и перцем и выбиваем фарш, бросая его руками на разделочную доску. Формируем мокрыми руками котлеты, панируем, жарим на небольшом количестве растительного масла.

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