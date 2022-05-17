«Сок лука расщепляет»: Ивлев раскрыл секрет отличного шашлыка от советских шашлычников

Константин Ивлев работал еще в период СССР на кухне, поэтому помнит премудрости тех времен.

Телеповар Константин Ивлев в эфире кулинарного проекта YouTube Ivlev Chef Channel объяснил, как сделать шашлык реально вкусным. Он маринует его с луком и на минералке, которые способствуют мягкости и быстрому проникновению вкуса в мясо. Этот рецепт известен еще с советских времен и использовался шашлычниками.

Мясо свинины (лучше шея) нарезаем на кубики в 2–2,5 см. Крупно рубим очень много лука.

«Сок лука расщепляет мясные волокна, мясо от него становится нежнее и интереснее», — сказал Ивлев.

Бросаем лук в кусочки мяса, обильно солим, перчим, поливаем небольшим количеством растительного масла и обычной газированной водой. Это не должна быть минералка с характерным вкусом вроде «Боржоми» или «Ессентуков». (На 1,5 кг мяса использовать около 300 граммов воды).

Далее руками все перемешиваем и оставляем мариноваться.

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