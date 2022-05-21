Лучшие лакомства школьников, которые можно приготовить дома

Скоро для выпускников-2022 прозвенит последний звонок. Давайте вспомним, чем мы лакомились на переменах.

Шанежки с картошкой

НАДО (на 15 штук): Тесто: 500 мл молока · 100 мл воды · 1 пакетик сухих дрожжей (11 г) · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ст. ложки соли · 1 ст. ложка сметаны · 50 мл растительного масла · 800 г муки. Начинка: 1 кг картофеля · 2 яйца · 70 г сливочного масла. Для смазывания: 1 яйцо · 1 ст. ложка сметаны.

ГОТОВИМ:

1. Делаем тесто. Немного подогреваем молоко (оно должно быть чуть теплым — при 40 °С дрожжи погибают), добавляем воду, сахар и дрожжи, размешиваем.

2. Добавляем сметану, соль, растительное масло, перемешиваем, засыпаем муку в три приема. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место минут на 40.

3. Когда тесто поднимется, обминаем его и даем расстояться еще.

4. Варим в подсоленной воде очищенный картофель, толчем с яйцами и маслом.

5. Тесто делим на 15 шариков. Немного обваляв их в муке, формируем лепешки.

6. Выкладываем лепешки на смазанный растительным маслом противень, делаем углубление и кладем начинку, распределяя ее почти по всей поверхности.

7. Смазываем смесью яйца и сметаны и выпекаем 20 минут при 180 °С. Готовые шаньги можно смазать сливочным маслом.

Творожные кольца с кремом

НАДО (на 8 штук): Для теста: 90 г сливочного масла · 180 мл воды · 1/8 ч. ложки соли · 130 г муки · 4 яйца. Для крема: 180 г сливочного масла · 90 г сахарной пудры · 60 г сгущенного молока · 350 г творога 9%. Посыпка: 1 ст. ложка сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

1. Делаем заварное тесто. Сливочное масло растапливаем в кастрюльке и снимаем с огня. Вмешиваем муку.

2. Ставим кастрюльку на плиту и варим на тихом огне около 2 минут, помешивая. Тесто должно скататься в шар и начать прилипать ко дну. В этот момент выключаем огонь, тесто перекладываем в миску.

3. По одному добавляем яйца и тщательно вымешиваем лопаткой. Тесто должно получиться вязким, но не слишком жидким. Поэтому последнее яйцо взболтайте и добавляйте понемногу — возможно, оно понадобится не целиком.

4. Тесто перекладываем в кондитерский мешок с насадкой «звезда». Противень застилаем пергаментом и отсаживаем тесто в виде колец.

5. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 30 — 40 минут до темно-золотистого цвета.

6. Делаем крем. Творог протираем через сито.

7. Масло взбиваем с сахарной пудрой, добавляем сгущенку и еще раз взбиваем. Вводим творог, взбиваем до однородности.

8. Готовые кольца режем острым ножом на две части вдоль. Крем перекладываем в мешок, отсаживаем на одну из половинок и накрываем второй.

9. Фаршированные кремом кольца посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Сочни с творогом

НАДО (на 9 штук): Тесто: 300 г муки · 125 г сливочного масла · 75 г сахара · 1 яйцо · 2 ст. ложки сметаны · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1/3 ч. ложки соли.

Начинка: 300 г творога · 60 г сахара · 1 желток · 1,5 ст. ложки муки · 1/2 ч. ложки ванильного сахара. Для смазывания: 1 желток · 1 ч. ложка воды.

ГОТОВИМ:

1. Делаем тесто: мягкое масло растираем с сахаром. Добавляем яйцо, соль, сметану, взбиваем миксером.

2. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем, замешиваем довольно нежное однородное тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на час.

3. Смешиваем все ингредиенты начинки и растираем вилкой (лучше без блендера).

4. Тесто делим на 9 шариков. Каждый раскатываем в лепешку толщиной 5 мм (если хотите красивый волнистый край, пройдитесь по нему дисковым ножом для теста). На одну половинку кладем столовую ложку начинки и накрываем второй половиной.

5. Сочни кладем на противень с пергаментом, смазываем смесью желтка и воды.

6. Выпекаем при 200 °С 15 минут и еще 15 минут при 180 °С до румяности. Посыпаем сахарной пудрой.

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