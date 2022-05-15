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Сочно, быстро, аппетитно! Как готовит Гузеева ленивые манты по уральскому рецепту

На них тратится немного времени, но они очень вкусны.

Сочно, быстро, аппетитно! Как готовит Гузеева ленивые манты по уральскому рецепту
Лариса Гузеева. Стоп-кадр: шоу "Давай поженимся!"/ Первый канал

Лариса Гузеева рассказала в личном блоге, как она любит готовить ленивые манты для своих домашних. Делает она их в виде большой единой колбаски, которую уже в готовом виде нарезает. В начинку добавляет тыкву.

Смешать говяжий фарш с нашинкованным луком, измельченной (на терке или мясорубке) тыквой, зирой, солью, черным перцем, небольшим количеством мускатного ореха.

Ленивые манты.
Ленивые манты. Фото: соцсети

Тесто приготовить из муки, соли, очень горячей воды. Замешивать долго, оно должно быть крутым и эластичным.

Отрезать небольшой кусочек теста, раскатать в тонкую лепешку. Выложить «змеей» начинку и скатать в рулет. Варить в пароварке, подавать с маслом.

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