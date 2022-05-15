Сочно, быстро, аппетитно! Как готовит Гузеева ленивые манты по уральскому рецепту

На них тратится немного времени, но они очень вкусны.

Лариса Гузеева рассказала в личном блоге, как она любит готовить ленивые манты для своих домашних. Делает она их в виде большой единой колбаски, которую уже в готовом виде нарезает. В начинку добавляет тыкву.

Смешать говяжий фарш с нашинкованным луком, измельченной (на терке или мясорубке) тыквой, зирой, солью, черным перцем, небольшим количеством мускатного ореха.

Тесто приготовить из муки, соли, очень горячей воды. Замешивать долго, оно должно быть крутым и эластичным.

Отрезать небольшой кусочек теста, раскатать в тонкую лепешку. Выложить «змеей» начинку и скатать в рулет. Варить в пароварке, подавать с маслом.

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