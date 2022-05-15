Ленивые пирожки «Сырробоны»: Белькович кладет начинку на слоеное тесто, нарезает, в духовку!

Саша Белькович утверждает, что это очень вкусно!

Телеповар Саша Белькович научил в своем телеграме поклонников готовить ленивые пирожки «Сырробоны» из готового слоеного теста.

Ингредиенты на 9 штук: слоеное тесто — 1 лист (150 граммов), томатный соус — 100 граммов, охотничьи колбаски — 6 штук, сыр российский — 200 граммов, сыр моцарелла — 225 граммов.

Рассказываем тесто, смазываем томатным соусом, распределяем нарезанные колбаски и сыр. Сворачиваем рулет, нарезаем на 9 частей и выкладываем на противень с пергаментом. Сверху выкладываем слайсы моцареллы и запекаем 17-23 минут при 180 градусах.

«Это нереально вкусная и быстрая закуска!» — заявил Белькович.

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