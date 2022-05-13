Хрустящее песочное тесто и сочная начинка: как сделать обалденный пирог с курицей и томатами по Ивлеву

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом очень сочного пирога с куриным бедром и томатами.

Ингредиенты: бедро куриное — 250 г, сыр — 150 г, сливки 33% — 100 мл, лук репчатый — 1 шт., томаты — 150 г, соль, перец, паприка, кориандр, зира — по вкусу.

Для песочного теста: яйцо — 2 шт., сахар — 50 г, соль — 20 г, сливочное масло — 250 г, мука — 450 г.

Нарезать лук, томаты и бедро кубиком. На разогретую сковороду налить оливковое масло. Лопаткой распределить кусочки курицы по сковороде, перемешать, чтобы мясо прожарилось со всех сторон.

Когда курица уменьшится, добавить лук. Через 3-4 минуты на сильном огне добавить томаты. Приправить черным перцем и солью, положить молотый кориандр, паприку и щепотку зиры. Хорошенько перемешать начинку, влить стакан сливок. Тушить четыре минуты на среднем огне, оставить остывать.

Пока начинка остывает, сделать тесто. В миске смешать сахар, яйцо, муку и соль. Чуть позже — сливочное масло. Домесить тесто руками и распределить по форме. Начинать от середины, так тесто примет форму и закроет бортики. Дно для пирога должно достигать 3 мм, борт — не больше 5.

В начинку добавить тертый сыр и перемешать. Получившуюся массу выложить на тесто и распределить ложкой. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Пирог сверху немного потемнеет, это нормально.

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