Любимый вкус детства: как испечь настоящую творожную сбричолату по рецепту Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова не только блистает на сцене, но и на собственной кухне. Рецептами приготовления разных блюд она делится с фанатами в соцсетях. На этот раз Наталия испекла творожную сбричолату – тот самый пирог с крошкой.

«Название итальянского пирога произошло от sbriciolare, что значит «крошиться», — написала Антонова.

Ингредиенты: начинка: творог – 180 г (1 пачка), яйцо – 1 шт, какао – 10 г (2 ч.л.), сахар – 50 г (2 ст.л.), клубника – 150 г. Тесто: мука – 400 г, сахар – 150 г, соль – щепотка, разрыхлитель – 10 г (1 пакетик), ванилин – 2 г (2 пакетика), масло сливочное – 120 г, яйца – 2 шт. Форма диаметром 26 см.

Способ приготовления: в миске соединить творог, яйцо, сахар и какао. Все тщательно перемешать вилкой до однородности. Клубнику промыть, очистить от хвостиков, просушить и нарезать на половинки.

В миску просеять муку, соединить с сахаром, солью, ванилином и разрыхлителем. Перемешать и добавить кусочки мягкого сливочного масла и яйца. Руками перетереть ингредиенты в крошку до их соединения друг с другом.

Форму смазать небольшим количеством сливочного масла и выложить на дно около 2/3 полученной крошки. Распределить тесто руками равномерно по форме, немного придавливая его ко дну и стенкам. Сверху ровным слоем выложить творожную начинку и половинки ягод, а оставшейся крошкой посыпать верх пирога.

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Выпекать при 180 градусах до румяности (40-45 минут). Готовый пирог необходимо полностью остудить в форме.

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