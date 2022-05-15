Фирменные запеченные куриные бедра с перловкой от Бельковича

Ингредиенты:
- Перловая крупа 600 г (60 р.)
- Бедра куриные с кожей на кости 8 шт. 1700 г (452 р.)
- Лук 2 шт. (9 р.)
- Морковь 2 шт. (13 р.)
- Чеснок 6 зубчиков (6 р.)
- Паприка копченая 1 ч. ложка с горкой (10 р.)
- Карри 2/3 ч. ложки (6 р.)
- Растительное масло (подсолнечное) 50 мл (7 р.)
- Вода 600 мл
- Соль
- Перец
- Вам понадобится прямоугольная форма для выпекания 20*30 см с глубокими бортами
Итого: 8 порций = 563 р., 1 порция = 70 р.
Приготовление:
Бедра отправляем в большую миску, добавляем к курице измельченные зубчики чеснока, копченую паприку, карри, 30 мл растительного масла и хорошенько перемешиваем курицу в маринаде.
Лук чистим, режем средним кубиком и обжариваем на сковороде с 20 мл растительного масла. Обжаренный лук перекладываем в форму для выпекания.
Морковь режем на кубики и отправляем к луку.
Пересыпаем перловку к обжаренным овощам, солим и перчим по вкусу.
На перловку с овощами перекладываем маринованные бедра, вливаем воду (600 мл) так, чтобы покрывало сверху на 1,5 см, покрываем тремя слоями фольги и закрепляем к краям формы.
Отправляем форму на первый этап запекания — в духовку разогретую до 180 градусов на 30 минут.
Через 30 минут снимаем фольгу и отправляем форму на второй этап запекания — на 180 градусов на 25 минут.
Сервировка:
Перекладываем перловку с запеченными куриными бедрами на порционные тарелки и украшаем любой зеленью.
Приятного аппетита!
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