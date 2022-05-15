Фирменные запеченные куриные бедра с перловкой от Бельковича

На восемь порций у главного шеф-повара СТС ушло 563 рубля.

Ингредиенты:

Перловая крупа 600 г (60 р.)

Бедра куриные с кожей на кости 8 шт. 1700 г (452 р.)

Лук 2 шт. (9 р.)

Морковь 2 шт. (13 р.)

Чеснок 6 зубчиков (6 р.)

Паприка копченая 1 ч. ложка с горкой (10 р.)

Карри 2/3 ч. ложки (6 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 50 мл (7 р.)

Вода 600 мл

Соль

Перец

Вам понадобится прямоугольная форма для выпекания 20*30 см с глубокими бортами

Итого: 8 порций = 563 р., 1 порция = 70 р.

Приготовление:

Бедра отправляем в большую миску, добавляем к курице измельченные зубчики чеснока, копченую паприку, карри, 30 мл растительного масла и хорошенько перемешиваем курицу в маринаде.

Лук чистим, режем средним кубиком и обжариваем на сковороде с 20 мл растительного масла. Обжаренный лук перекладываем в форму для выпекания.

Морковь режем на кубики и отправляем к луку.

Пересыпаем перловку к обжаренным овощам, солим и перчим по вкусу.

На перловку с овощами перекладываем маринованные бедра, вливаем воду (600 мл) так, чтобы покрывало сверху на 1,5 см, покрываем тремя слоями фольги и закрепляем к краям формы.

Отправляем форму на первый этап запекания — в духовку разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Через 30 минут снимаем фольгу и отправляем форму на второй этап запекания — на 180 градусов на 25 минут.

Сервировка:

Перекладываем перловку с запеченными куриными бедрами на порционные тарелки и украшаем любой зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.