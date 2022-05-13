Домашний воздушный творожок от Бельковича

На шесть баночек у главного шеф-повара СТС ушел 361 рубль.

Ингредиенты:

творог зернистый — 250 г (126 р.),

молоко — 150 мл (14 р.),

желатин листовой — 1 лист (16 р.),

ванильный сахар — 6 г (4 р.),

сливки 33% — 150 мл (82 р.),

вишневое варенье — 300 г (119 р.).

Вам понадобятся стеклянные баночки небольших размеров и крышки.

Итого: 6 баночек (860 г) = 361 р., 100 г = 42 р.

Приготовление:

Желатин замачиваем в небольшом количестве воды.

Творог перебиваем блендером.

Молоко в сотейнике слегка нагреваем и отправляем к набухшему желатину, добавляем ванильный сахар и перемешиваем.

Переливаем молоко к творогу и перемешиваем венчиком до однородности.

Холодные жирные сливки взбиваем до плотных пиков, перекладываем к творогу и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой.

В баночки отправляем небольшое количество варенья, так чтобы не испачкать стенки. Сверху выкладываем творожную массу, равномерно распределив по шести баночкам.

Отправляем баночки с творожком в холодильник минимум на два часа.

Приятного аппетита!

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