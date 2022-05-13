Домашний воздушный творожок от Бельковича

Ингредиенты:
творог зернистый — 250 г (126 р.),
молоко — 150 мл (14 р.),
желатин листовой — 1 лист (16 р.),
ванильный сахар — 6 г (4 р.),
сливки 33% — 150 мл (82 р.),
вишневое варенье — 300 г (119 р.).
Вам понадобятся стеклянные баночки небольших размеров и крышки.
Итого: 6 баночек (860 г) = 361 р., 100 г = 42 р.
Приготовление:
Желатин замачиваем в небольшом количестве воды.
Творог перебиваем блендером.
Молоко в сотейнике слегка нагреваем и отправляем к набухшему желатину, добавляем ванильный сахар и перемешиваем.
Переливаем молоко к творогу и перемешиваем венчиком до однородности.
Холодные жирные сливки взбиваем до плотных пиков, перекладываем к творогу и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой.
В баночки отправляем небольшое количество варенья, так чтобы не испачкать стенки. Сверху выкладываем творожную массу, равномерно распределив по шести баночкам.
Отправляем баночки с творожком в холодильник минимум на два часа.
Приятного аппетита!
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