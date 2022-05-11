Домашняя вкуснее! Как приготовить аппетитную шаурму с курицей, рассказал Ивлев

Шеф-повар Константин Ивлев на своем YouTube-канале рассказал, как сделать вкусную шаурму дома.

больше по теме Как делает простой, но очень вкусный шашлык на майонезе из курицы Константин Ивлев Блюдо получается очень мягким и нежным.

Ингредиенты: лаваш — 1 шт., куриные бедра — 80 г, тимьян свежий — 1 пучок, салат айсберг — 20 г, огурец свежий — 40 г, редис — 2 шт., петрушка или базилик — 5 г, майонез — 20 г, сладкий чили соус — 15 г, растительное масло — 30 мл, чеснок — 1 зубчик, соль/перец — по вкусу.

От куриных бедер отделить мякоть, нарезать на кусочки. Разогреть сковороду с растительным маслом, бросить в нее измельченный чеснок, положить мясо, посолить и поперчить. Примерно в середине процесса добавить для вкуса немного сливочного масла, довести до готовности. Нарезать кусочки помельче.

Майонез смешать с соусом чили. Нашинковать всю зелень и овощи.

Лаваш обмазать соусом, сильно обильно не нужно, чтобы лепешка не расквасилась. Положить листья салата и все остальные ингредиенты. Завернуть в ролл.

Поджарить с двух сторон на сухой сковороде.

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