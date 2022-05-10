Рецепт оладушек от Емельяненко: берем вчерашнюю манку и делаем нереальную вкуснятину

Этот способ еще и радует своей ценой.

Известный кулинар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале рассказал, как сделать нежнейшие оладушки из вчерашней манной каши. Телеповар заверил, что выпечка понравится всем.

Ингредиенты: манная каша, одно яйцо, любая ягода или сухофрукты, сахарный песок — по вкусу, растительное масло, панировочные сухари, сметана и сгущенка — для соуса.

Берем готовую манную кашу, насыпаем по вкусу сахар (учитываем, что каша итак сладкая), солим, вбиваем яйцо, добавляем любимую ягоду или размоченные сухофрукты, размешиваем.

Пробуем на соль и сахар. Добавляем, если необходимо. Лепим оладьи, обваливаем в панировке и жарим на растительном масле до золотистой корочки.

Смешиваем сметану со сгущенкой, получаем соус. Подаем оладушки с ним к столу.

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