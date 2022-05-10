«Отжать руками лук»: как сочно приготовить стейк на мангале по рецепту Бельковича

Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как приготовить сочные свиные стейки.

Ингредиенты: свиная корейка — 4 шт. (грамм 600-800) лук 3-4 шт., сок апельсина — 400 мл, соль — 2-3 ст. ложки, зира — 1 ст. ложка.

Нарезать лук, засыпать солью и зирой. Тщательно отжать руками лук до выделения сока. Добавить апельсиновый сок 200-250 мл и помассировать куски свинины в маринаде.

Через 4 часа разогреть угли и выложить очищенную от лука корейку.

В маринад добавить 150-200 мл сока апельсина, смешать со всеми соками, сцедить жидкую часть в сотейник и поставить на огонь выпариваться.

Стейк переворачивать каждые 3-4 минуты и жарить не меньше 25-30 минут.

За пару минут до готовности мяса полить его выпаренным маринадом. Снять стейки, дать отдохнуть пару минут.

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