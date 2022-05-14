А в тарелке — юный май: необычные рецепты весенних блюд

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Клубнично-шоколадный тарт

Невероятно, но факт: скоро лето! И клубника уже пошла — во всяком случае привозная на рынке.

НАДО (на 8 порций). Для теста: 250 г муки · 120 г сливочного масла · 1 ст. ложка холодной воды · 30 г сахара · 1 щепотка соли · 2 яйца.

Для начинки: 250 г свежей клубники · 5 ст. ложек сахарной пудры · 100 г жирной сметаны · 250 г творога · 80 г темного шоколада · свежая мята для украшения.

ГОТОВИМ:

Начинаем с рубленого теста. Твердое масло быстро натираем на терке, добавляем муку, сахар, соль. Кончиками пальцев разминаем в смесь крошку. Добавляем два желтка и ложку ледяной воды. Собираем тесто в ком, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут. Важно все делать быстро и не растопить масло теплом рук. Раскатываем тесто толщиной примерно 5 — 6 мм. Переносим при помощи скалки в смазанную маслом форму для тартов (с волнистыми стенками). Распределяем тесто, а затем проходимся скалкой по краю формы, чтобы срезать излишки. Накрываем тесто бумагой для выпечки, кладем груз (например, фасоль или горох) и выпекаем 15 минут при 180 °С. Убираем бумагу с грузом и выпекаем еще 15 минут. 60 г шоколада растапливаем с 1 ст. ложкой сметаны на водяной бане или в микроволновке. Распределяем эту смесь по дну и стенкам основы. Творог, сахарную пудру и остаток сметаны взбиваем при помощи блендера в крем. Остаток шоколада натираем на терке и вмешиваем в крем лопаткой. Заполняем творожной массой основу и выкладываем нарезанную половинками или четвертинками клубнику. Украшаем листиками мяты и сразу подаем.

Зеленый борщ с щавелем

Возможно, свежий щавель уже вырос у вас на участке. И совершенно точно его можно купить на зеленных развалах.

НАДО (6 порций): 400 куриных бедер или окорочков · 3 картофелины · 150 г щавеля · 50 г риса · 1 луковица · 1 морковка · 2 яйца · соль · перец · по паре веточек укропа и петрушки · немного зеленого лука · 30 мл растительного масла · 2 л воды · сметана и отварные яйца для подачи.

ГОТОВИМ:

Промытое мясо заливаем водой, ставим на огонь, снимаем пенку и варим на тихом огне 50 минут. Вынимаем мясо, бульон процеживаем, кладем нарезанный кубиками картофель, варим 5 минут. Добавляем промытый рис, варим 10 минут. Тем временем обжариваем на масле мелко нарезанные кубиками лук и морковь. Отправляем овощи в кастрюлю. Солим-перчим. Промытый щавель произвольно режем и кладем в суп. Туда же возвращаем нарезанное кусочками мясо. Яйца взбиваем в миске и вливаем тонкой струйкой в кастрюлю, помешивая. Доводим до кипения, томим 5 минут. Нарезанную зелень кладем в суп и выключаем огонь. При подаче можно украсить суп дольками отварных яиц. Подаем со сметаной.

Салат с молодой свеклой

НАДО (на 4 порции): 200 отварного куриного филе · 1 банка кукурузы · 2 небольшие запеченные свеклы · 1 небольшой свежий огурец · пучок любого салата · 1 томат · 150 г феты · 4 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка горчицы в зернах · 1/2 ст. ложки яблочного уксуса · соль · совсем немного грецких или кедровых орешков.

ГОТОВИМ:

Салатную зелень промываем, сушим бумажными полотенцами и произвольно рвем руками. Огурец, томат, свеклу и куриное филе режем кубиками. Добавляем кукурузу, кубики феты. Чуть-чуть подсаливаем. Заправляем смесью масла, горчицы и уксуса, посыпаем орешками.

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