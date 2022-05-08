Пальчики оближешь! Как приготовить нежный шашлык с приятной кислинкой на томатном соке, рассказал Лазерсон

Телеповар уверен, что это блюдо на мангале оценят многие.

Известный кулинар и телеведущий Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он делает отличный шашлык на томатном соке.

Он сказал, что томатный сок отлично маринует мякоть, придавая вкусную кислинку мякоти, кроме того, свинина получается очень мягкой.

Ингредиенты: свинина, растительное масло, лук, томатный сок, вустерский соус (ворчестер).

Нарезать мясо на кусочки. Полить растительным маслом, положить нарезанный на квадратные кусочки лук, влить томатный сок, добавить пару чайных ложек вустерского соуса для пикантности.

Никаких дополнительных приправ, перца и чеснока не требуется. Солить во время приготовления на мангале.

Оставить мариноваться мясо на несколько часов, можно на ночь в холодильнике.

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