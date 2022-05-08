«Погружаем в кофе и сразу вытаскиваем»: Дарья Клюкина поделилась рецептом тирамису

Модель Дарья Клюкина разместила в своем микроблоге рецепт тирамису.

Знаменитость начала с ингредиентов для садкого блюда.

«Вам понадобятся: яйца куриные 6 шт; сливочный сыр Маскарпоне 500 г; сахар 150 г; печенье Савоярди 250 г; Кофе эспрессо 300 мл; какао-порошок 1-2 ст. ложки; коньяк (по желанию можно добавить) 30-50г», – написала Дарья.

Далее Клюкина перешла к процессу приготовления:

«Варим эспрессо (300 мл) и оставляем его остывать. Берем яйца и осторожно отделяем белки от желтков. Белки убираем в холодильник, а желтки взбиваем с сахаром (150 г). Добавляем к ним маскарпоне и медленно перемешиваем, пока не получится однородная масса. Белки достаем из холодильника и взбиваем с щепоткой соли до устойчивых пиков (я ориентируюсь где-то 3-7 минут)», – отметила Дарья.

Далее Дарья выложила взбитые белки в массу с желтками и маскарпоне. Взяла лопатку и медленно перемешала все круговыми движениями. Кофе комнатной температуры налила в отдельную посуду, где собралась обмакивать палочки Савоярди (можно взять даже обычный контейнер).

«Если вы готовите Тирамису с коньяком, то добавляем к кофе 30-50 г (тут по вашему желанию). Каждую палочку Савоярди погружаем в кофе и сразу вытаскиваем (я держу по 2 секунды). Пропитанные палочки выкладываем на дно формы. Сверху на слой выкладываем примерно половину крема, разравниваем. Поверх идет второй слой печенья, а следом все вновь покрываем кремом. Выравниваем и убираем в холодильник на ночь. Чем дольше вы держите тирамису в холодильнике, тем лучше будет крем держать форму. Перед подачей можно посыпать какао», – резюмировала Дарья.

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