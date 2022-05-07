«Делюсь оригинальным салатом!»: Лазерсон готовит его с курицей, ананасом и халапеньо

Илья Лазерсон считает, что эта закуска украсил стол на барбекю.

Известный шеф и телеведущий Илья Лазерсон рассказал, как он готовит вкусный мексиканский салат.

«Делюсь с вами моим оригинальным салатом. Часто готовлю его в студии своим гостям. Хорош он будет и на барбекю», — написал в своем телеграме кулинар.

Ингредиенты на 4 порции: куриное бедро — 250 граммов, ананас — 100 граммов, кукуруза консервированная — 200 граммов, сладкий перец красный — 100 граммов, красный лук — 25 граммов, кинза и зеленый лук – по 10 граммов, перец халапеньо маринованный и острый перец – по 10 граммов, смесь зиры и орегано — по ½ чайной ложки, оливковое масло — 50 граммов, соль и перец.

Куриное бедро посолить и поперчить. Запечь при температуре 180 градусов до готовности. Затем крупно нарезать. Красный перец запечь под грилем на максимальной температуре до почернения кожицы. Очистить.

Нарезать ананас на дольки, или использовать консервированный, но лучше все равно резать из колец.

Красный перец, ананас нарезать крупными кубиками (1-2 см). Лук тонко нашинковать. Халапеньо мелко нарубить. Все ингредиенты смешать в миске, заправить маслом и специями.

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