Нежный пирог из творога без духовки: муки в рецепте Емельяненко понадобится совсем немножко

Для аромата Василий Емельяненко натирает немного лимонной или лаймовой цедры.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить очень нежный пирог из творога с малым количеством муки без духовки. По словам кулинара, на приготовление выпечки понадобится всего 15–20 минут.

Ингредиенты: творог — 200 г, кефир — 200 г, яйцо — 2 штуки, сахар — 50 г, соль — ½ чайной ложки, экстракт ванили — 1 чайная ложка, сода — ¾ чайной ложки, мука — 150 г, цедра лайма и апельсина, густой мед — 1 столовая ложка, сметана — 3 столовых ложки.

Смешиваем кефир, сахар, яйца и творог, добавляем экстракт ванили, натираем цедру. Кладем соду и муку, перемешиваем.

Раскаляем сковороду, вливаем ложку растительного масла, кладем 10–15 граммов сливочного масла. Выкладываем творожную смесь, разравниваем и запекаем по 5 минут с каждой стороны.

Для соуса в отдельной посуде смешиваем мед и сметану и подаем с пирогом.

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