Попробовала и убедилась – вкусно! Как Семенович маринует курицу в сметане для шашлыка

Анна Семенович майские праздники проводит на даче, как и многие россияне. Здесь, на свежем воздухе, конечно же, ее излюбленным блюдом стал шашлык.
У своих поклонников в социальных сетях Семенович спросила, как они маринуют мясо для мангала. Один рецепт звезда попробовала и убедилась лично — получается очень вкусно!
Итак, Анна Семенович смешала сметану с соевым соусом, горчицей и любимыми приправами. Этим маринадом залила кусочки курицы, хорошенько обмазала им мякоть и оставила пропитываться на три часа в холодильнике.
Далее артистка обжарила кусочки птицы на решетке.
«Ну какая вкуснота!» — восхитилась Семенович.
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