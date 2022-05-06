Попробовала и убедилась – вкусно! Как Семенович маринует курицу в сметане для шашлыка

Анна Семенович майские праздники проводит на даче, как и многие россияне. Здесь, на свежем воздухе, конечно же, ее излюбленным блюдом стал шашлык.

У своих поклонников в социальных сетях Семенович спросила, как они маринуют мясо для мангала. Один рецепт звезда попробовала и убедилась лично — получается очень вкусно!

Итак, Анна Семенович смешала сметану с соевым соусом, горчицей и любимыми приправами. Этим маринадом залила кусочки курицы, хорошенько обмазала им мякоть и оставила пропитываться на три часа в холодильнике.

Далее артистка обжарила кусочки птицы на решетке.

«Ну какая вкуснота!» — восхитилась Семенович.

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