Секретная начинка: фирменные чебуреки от Бельковича

На 12 чебуреков у главного шеф-повара СТС ушло 508 рублей.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука 600 г (36 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 3 ст. ложки (7 р.)

Соль 1 ч. ложка

Вода 250 мл горячая

Начинка:

Говядина шея 700 г (413 р.)

Лук репчатый средний 5 шт. (19 р.)

Вода холодная 70 мл

Соль

Перец молотый

Масло растительное 300 мл (33 р.)

Итого: 12 чебуреков = 508 р., 1 чебурек = 42 р.

Приготовление:

В большую миску отправляем муку (500 г), 1 ч. ложку соли, 3 ст. ложки растительного масла, вливаем 250 мл горячей воды и хорошенько замешиваем тесто руками. Накрываем миску с тестом пищевой пленкой и убираем в сторону.

Совет от шефа: «Тесто для чебуреков должно быть хорошо вымешено и не очень плотное, иначе будет трудно раскатать».

Говядину и лук нарезаем на средние и крупные кусочки, затем пропускаем через мясорубку.

Совет от шефа: «Секрет сочной начинки – соотношение 60% мяса и 40% лука».

Фарш солим, перчим и перемешиваем. Добавляем 70 мл воды.

На сковороду с глубокими бортами наливаем 300 мл растительного масла и ставим на минимальный нагрев.

Отрываем кусочек теста, немного муки на подпыл и раскатываем скалкой в тонкий небольшой круглый пласт (диаметром около 20 см). Переворачиваем раскатанное тесто на другую сторону (более липкой стороной внутрь) и небольшое количество начинки размазываем на одну половинку тесто отступая от края, накрываем начинку второй половинкой теста.

Скрепляем края так, чтобы вышел лишний воздух и обрезать края ножом (или резным ножом для пиццы).

Совет от шефа: «Начинки должно быть мало, иначе во время жарки тесто приготовится, а мясо останется сырым».

Совет от шефа: «Заранее чебуреки не заготавливают, а лепят и сразу же обжаривают, чтобы тесто не заветрелось».

Отправляем чебурек в горячее масло и обжариваем примерно по 30 секунд с каждой стороны. Готовый чебурек перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Приятного аппетита!

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