Дешево и вкусно: бутерброды со свеклой и селедкой от Бельковича

Ингредиенты:
- Ржаной хлеб 2 ломтика (4 половинки) (20 р.)
- Селедка 100 г (65 р.)
- Свекла средняя 1 шт. (11 р.)
- Хрен сливочный 1 ч. ложка с горкой (8 р.)
- Майонез 1 ст. ложка (7 р.)
- Лук красный 1/2 шт. (5 р.)
- Зерновая горчица 2 ч. ложки (7 р.)
- Перец розовый горошком 2 г (11 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
- Соль
Итого: 4 смореброда = 137 р., 1 смореброд = 34 р.
Приготовление:
Свеклу заранее запекаем в духовке, даем остыть, чистим и трем на крупной терке.
К свекле добавляем хрен, майонез, солим по вкусу и перемшиваем.
Два больших ломтика хлеба разрезаем пополам и на каждую половинку выкладываем свеклу.
Селедку нарезаем средними кусочками и выкладываем на свеклу.
Красный лук чистим и нарезаем тонкими колечками, и отправляем на бутерброды.
Украшаем бутерброды небольшим количеством зерновой горчицы, мелко нарезанными колечками зеленого лука и небольшим количеством розового перца.
Приятного аппетита!
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.