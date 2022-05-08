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Дешево и вкусно: бутерброды со свеклой и селедкой от Бельковича

На четыре порции у главного шеф-повара СТС ушло 137 рублей.

Дешево и вкусно: бутерброды со свеклой и селедкой от Бельковича
Бутерброды со свеклой и селедкой. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Ржаной хлеб 2 ломтика (4 половинки) (20 р.)
  • Селедка 100 г (65 р.)
  • Свекла средняя 1 шт. (11 р.)
  • Хрен сливочный 1 ч. ложка с горкой (8 р.)
  • Майонез 1 ст. ложка (7 р.)
  • Лук красный 1/2 шт. (5 р.)
  • Зерновая горчица 2 ч. ложки (7 р.)
  • Перец розовый горошком 2 г (11 р.)
  • Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
  • Соль

Итого: 4 смореброда = 137 р., 1 смореброд = 34 р.

Приготовление:

Свеклу заранее запекаем в духовке, даем остыть, чистим и трем на крупной терке.

Фото: СТС

К свекле добавляем хрен, майонез, солим по вкусу и перемшиваем.

Фото: СТС

Два больших ломтика хлеба разрезаем пополам и на каждую половинку выкладываем свеклу.

Фото: СТС

Селедку нарезаем средними кусочками и выкладываем на свеклу.

Красный лук чистим и нарезаем тонкими колечками, и отправляем на бутерброды.

Фото: СТС

Украшаем бутерброды небольшим количеством зерновой горчицы, мелко нарезанными колечками зеленого лука и небольшим количеством розового перца.

Приятного аппетита!

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