«Фишка» в соусах: жареная во фритюре рыбка по фирменному рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- Хамса замороженная 1,2 кг (120 р.)
- Полента кукурузная (крупного помола) 200 г (31 р.)
- Растительное масло (подсолнечное) 500 мл (55 р.)
Соус тартар:
- Майонез 3 ст. ложки (22 р.)
- Сметана 3 ст. ложки (24 р.)
- Огурцы маринованные 2 шт. (38 р.)
- Чеснок 2 зубчика (2 р.)
- Горчица зерновая 1 ч. ложка с горкой (5 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
Азиатский соус:
- Сметана 3 ст. ложки (24 р.)
- Майонез 3 ст. ложки (22 р.)
- Соевый соус 30 мл (9 р.)
- Имбирь корень 15 г (3 р.)
- Сахар средняя щепотка (1 р.)
Для подачи:
- Зеленый лук 3 перышка (9 р.)
- Лимон 1 шт. (16 р.)
Итого: 3 порции = 384 р., 1 большая порция = 128 р.
Приготовление:
Соус тартар:
В миске смешиваем по 3 ст. ложки сметаны и майонеза, мелко рубим огурцы и добавляем в соус.
В соус вливаем 2 ст. ложки огуречного рассола, добавляем мелко нарезанные зеленый лук (1 перышко) и чеснок (2 зубчика), зерновую горчицу (1 ч. ложку с горкой) и перемешиваем.
Азиатский соус:
В миске смешиваем по 3 ст. ложки сметаны и майонеза, вливаем 30 мл соевого соуса, добавляем 3 щепотки сахара, имбирь натертый на мелкой терке и как следует перемешиваем.
Растительное масло переливаем в сковороду с глубокими бортами и нагреваем до температуры фритюра.
Хамсу заранее размораживаем, панируем и отправляем в горячий фритюр порциями, равномерно все обжариваем в течение 1 минуты и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
На мятую пергаментную бумагу перекладываем рыбку, ставим рядом соусники с соусами, украшаем перышками зеленого лука и дольками лимона.
Приятного аппетита!
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