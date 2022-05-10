«Фишка» в соусах: жареная во фритюре рыбка по фирменному рецепту Бельковича

На три порции у Александра Бельковича ушло 384 рубля.

Ингредиенты:

Хамса замороженная 1,2 кг (120 р.)

Полента кукурузная (крупного помола) 200 г (31 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 500 мл (55 р.)

Соус тартар:

Майонез 3 ст. ложки (22 р.)

Сметана 3 ст. ложки (24 р.)

Огурцы маринованные 2 шт. (38 р.)

Чеснок 2 зубчика (2 р.)

Горчица зерновая 1 ч. ложка с горкой (5 р.)

Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Азиатский соус:

Сметана 3 ст. ложки (24 р.)

Майонез 3 ст. ложки (22 р.)

Соевый соус 30 мл (9 р.)

Имбирь корень 15 г (3 р.)

Сахар средняя щепотка (1 р.)

Для подачи:

Зеленый лук 3 перышка (9 р.)

Лимон 1 шт. (16 р.)

Итого: 3 порции = 384 р., 1 большая порция = 128 р.

Приготовление:

Соус тартар:

В миске смешиваем по 3 ст. ложки сметаны и майонеза, мелко рубим огурцы и добавляем в соус.

В соус вливаем 2 ст. ложки огуречного рассола, добавляем мелко нарезанные зеленый лук (1 перышко) и чеснок (2 зубчика), зерновую горчицу (1 ч. ложку с горкой) и перемешиваем.

Азиатский соус:

В миске смешиваем по 3 ст. ложки сметаны и майонеза, вливаем 30 мл соевого соуса, добавляем 3 щепотки сахара, имбирь натертый на мелкой терке и как следует перемешиваем.

Растительное масло переливаем в сковороду с глубокими бортами и нагреваем до температуры фритюра.

Хамсу заранее размораживаем, панируем и отправляем в горячий фритюр порциями, равномерно все обжариваем в течение 1 минуты и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

На мятую пергаментную бумагу перекладываем рыбку, ставим рядом соусники с соусами, украшаем перышками зеленого лука и дольками лимона.

Приятного аппетита!

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