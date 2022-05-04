Классический шашлык на луке: как приготовить маринад правильно, рассказал Лазерсон

Мясо в таком блюде получается очень ароматным.

Как вкусно приготовить настоящий шашлык, используя простые ингредиенты, рассказал ивестный телеповар Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона».

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Ингредиенты: лук, масло, перец, вода.

Мясо (лучше свиную шею) просушиваем бумажными полотенцами, убрав лишнюю влагу. Нарезаем брусочками, поливаем маслом. Посыпаем перцем. Лук нарезаем произвольными кусочками, измельчаем комбайном или блендером, бросаем на сито, отжимаем сок, поливаем им мясо.

Берем лук, который будем нанизывать на шампуры. Рубим на брусочки, а потом разделяем на чешуйки, бросаем в мясо с маринадом. Кладем все в полиэтиленовый пакет, разминаем, выдерживаем. Можно оставить на ночь в холодильнике.

Солим мясо только при жарке. Нанизываем и свинину, и лук.

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