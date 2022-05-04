Как делает простой, но очень вкусный шашлык на майонезе из курицы Константин Ивлев

Блюдо получается очень мягким и нежным.

Известный телеповар Константин Ивлев считает майонез отличным ингредиентом для маринования шашлыка. Именно в нем предложил шеф замариновать куриное мясо.

Для своего шашлыка кулинар использовал куриную грудку, которая в его авторском маринаде получается очень сочной и мягкой. Секретом блюда Ивлев поделился на YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel.

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., майонез – 40 г, соус «сладкий чили» – 20 г, соль, перец – по вкусу.

Смешиваем майонез, соус чили, солим, перчим. Нарезаем филе курицы довольно мелко, распределяем по кусочкам равномерно маринад.

Оставляем в составе минут на 10, нанизываем кусочки на деревянные палочки. Жарим на углях или в гриле до готовности. Шашлык, приготовленный таким способом, получается мягким, ароматным. Кроме того, маринуется и готовится невероятно быстро.

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