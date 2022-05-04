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Оставить в масле и чесноке на 3 минуты! Как аппетитно приготовить шампиньоны на мангале

Секретом вкусного блюда на углях поделился победитель шоу Константина Ивлева Игорь Милованов.

Оставить в масле и чесноке на 3 минуты! Как аппетитно приготовить шампиньоны на мангале
Игорь Милованов. Фото: личный архив/ КП

Полезный рецепт на майские пикники раскрыл победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» канала «Пятница!» Игорь Милованов.

Кулинар рассказал КП, как вкусно запечь шампиньоны на углях, грибы также можно приготовить на решетке в духовке.

Ингредиенты: шампиньоны – 250 г, масло растительное – 20 г, соль – 2 г, перец черный молотый – 1 г, сушеный чеснок – 5 г.

Стол с шампиньонами. Фото: Global Look Press

Все ингредиенты смешать и оставить пропитывать грибы на 3 минуты. После чего шампиньоны пожарить на шампурах или на углях, разложив их на решетке. С каждой стороны — по 6-8 минут, не более. Шампиньоны очень быстро готовятся и теряют сочность при длительном воздействии температуры.

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