Оставить в масле и чесноке на 3 минуты! Как аппетитно приготовить шампиньоны на мангале

Полезный рецепт на майские пикники раскрыл победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» канала «Пятница!» Игорь Милованов.

Кулинар рассказал КП, как вкусно запечь шампиньоны на углях, грибы также можно приготовить на решетке в духовке.

Ингредиенты: шампиньоны – 250 г, масло растительное – 20 г, соль – 2 г, перец черный молотый – 1 г, сушеный чеснок – 5 г.

Все ингредиенты смешать и оставить пропитывать грибы на 3 минуты. После чего шампиньоны пожарить на шампурах или на углях, разложив их на решетке. С каждой стороны — по 6-8 минут, не более. Шампиньоны очень быстро готовятся и теряют сочность при длительном воздействии температуры.

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