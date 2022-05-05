Три бургера, которые можно приготовить на даче по рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- Фарш говяжий 650 г (214 р.)
- Булки для бургеров 4 шт. (40 р.)
- Помидор средний 1 шт. (13 р.)
- Салат латук 4 листа (8 р.)
- Маринованные огурцы мелкие 2 шт. (6 р.)
- Сыр плавленый 2 слайса (20 р.)
- Таледжио сыр 30 г (62 р.)
- Красный лук ½ шт. (4 р.)
- Брусничное варенье 2 ч. ложки (17 р.)
- Барбекю соус 1 ст. ложки (5 р.)
- Майонез 1 ст. ложки (4 р.)
- Подсолнечное масло для смазывания решетки
- Соль
- Перец
Итого: 4 бургера = 393 р.
Приготовление:
Фарш солим парой щепоток, перчим по вкусу и перемешиваем руками.
Совет от шефа: «Чем жирнее фарш, тем лучше».
Решетку на мангале смазываем салфеткой пропитанной 10 мл подсолнечного масла.
Совет от шефа: «Бургеры обжаривать на подготовленных и разогретых углях, без открытого огня».
Визуально делим фарш на 4 части, каждую часть отбиваем и формируем котлету, слегка спрессовываем, перекладываем на решетку и обжариваем с двух сторон.
Разрезаем булки на две равные части.
Помидор, лук и огурцы нарезаем тонкими слайсами. Подготавливаем листья салата.
Отправляем все половинки булок на решетку срезом вниз и подсушиваем на углях.
Совет от шефа: «Подсушить булки нужно для того, чтобы легко впитывался соус, но при этом булки не размокли».
Смешиваем майонез и соус барбекю (по 1 ст. ложке).
Сборка гастрономического бургера:
Таледжио нарезаем тонкими слайсами и кладем на две котлеты на решетке, чтобы слегка расплавить сыр.
На каждую половинку двух булок кладем по листику салата и несколько слайсов помидора.
На слайсы помидоров выкладываем по котлете с сыром таледжио и смазываем сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. ложке), накрываем вторыми половинками булок и слегка спрессовываем оба бургера.
Сборка барбекю-бургера:
Кладем по слайсу плавленого сыра на две котлеты на решетке.
Каждую половинку двух булок (сторону среза) смазываем соусом (майонез с барбекю), кладем по несколько слайсов помидора на две половинки булки и сверху по листику салата.
На каждый лист салата выкладываем по котлете с плавленым сыром, далее слайсы маринованных огурцов, колечки лука, накрываем вторыми половинками булок и слегка спрессовываем оба бургера.
Приятного аппетита!
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