Три бургера, которые можно приготовить на даче по рецепту Бельковича

На четыре бургера у главного шеф-повара СТС ушло 393 рублей.

Ингредиенты:

Фарш говяжий 650 г (214 р.)

Булки для бургеров 4 шт. (40 р.)

Помидор средний 1 шт. (13 р.)

Салат латук 4 листа (8 р.)

Маринованные огурцы мелкие 2 шт. (6 р.)

Сыр плавленый 2 слайса (20 р.)

Таледжио сыр 30 г (62 р.)

Красный лук ½ шт. (4 р.)

Брусничное варенье 2 ч. ложки (17 р.)

Барбекю соус 1 ст. ложки (5 р.)

Майонез 1 ст. ложки (4 р.)

Подсолнечное масло для смазывания решетки

Соль

Перец

Итого: 4 бургера = 393 р.

Приготовление:

Фарш солим парой щепоток, перчим по вкусу и перемешиваем руками.

Совет от шефа: «Чем жирнее фарш, тем лучше».

Решетку на мангале смазываем салфеткой пропитанной 10 мл подсолнечного масла.

Совет от шефа: «Бургеры обжаривать на подготовленных и разогретых углях, без открытого огня».

Визуально делим фарш на 4 части, каждую часть отбиваем и формируем котлету, слегка спрессовываем, перекладываем на решетку и обжариваем с двух сторон.

Разрезаем булки на две равные части.

Помидор, лук и огурцы нарезаем тонкими слайсами. Подготавливаем листья салата.

Отправляем все половинки булок на решетку срезом вниз и подсушиваем на углях.

Совет от шефа: «Подсушить булки нужно для того, чтобы легко впитывался соус, но при этом булки не размокли».

Смешиваем майонез и соус барбекю (по 1 ст. ложке).

Сборка гастрономического бургера:

Таледжио нарезаем тонкими слайсами и кладем на две котлеты на решетке, чтобы слегка расплавить сыр.

На каждую половинку двух булок кладем по листику салата и несколько слайсов помидора.

На слайсы помидоров выкладываем по котлете с сыром таледжио и смазываем сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. ложке), накрываем вторыми половинками булок и слегка спрессовываем оба бургера.

Сборка барбекю-бургера:

Кладем по слайсу плавленого сыра на две котлеты на решетке.

Каждую половинку двух булок (сторону среза) смазываем соусом (майонез с барбекю), кладем по несколько слайсов помидора на две половинки булки и сверху по листику салата.

На каждый лист салата выкладываем по котлете с плавленым сыром, далее слайсы маринованных огурцов, колечки лука, накрываем вторыми половинками булок и слегка спрессовываем оба бургера.

Приятного аппетита!

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