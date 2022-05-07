На свежем воздухе: лучшие рецепты блюд для пикника

Устроить обед под открытым небом можно когда угодно. Но только на майские он бывает особенно хорош.

Брускетта с томатами

Легкие итальянские бутерброды — отличный перекус (и закуска!) в ожидании основного блюда.

НАДО (на 4 шт.): 4 больших ломтя белого хлеба (лучше чиабатты) · 3 средних помидора (или две пригоршни томатов черри) · 30 мл оливкового масла · 3 зубчика чеснока · 10 мл бальзамического крема · соль · перец · любая зелень.

ГОТОВИМ:

Хлеб поджариваем на сухой сковороде до золотистой корочки (можно и в духовке — около 5 минут при 200 °С или в тостере). Помидоры режем мелким кубиком (черри на половинки или четвертинки), мелко шинкуем чеснок. На разогретую сковороду наливаем немного масла и прогреваем томаты с чесноком в течение минуты. Добавляем пару капель бальзамического крема, перемешиваем и выключаем огонь. Хлеб орошаем остатками оливкового масла, выкладываем помидоры с чесноком, солим-перчим, посыпаем зеленью.

Люля-кебаб

Не шашлыком единым сыт человек! По классике люля-кебабы делают из молодой баранины, но можно и из говядины, свинины или смеси свинины и курицы. Важный момент: мясо должно быть достаточно жирным. Нанизывать кебаб можно и на шампур, и на деревянные пики (в этом случае их надо сначала вымочить в воде 30 минут, а жарить придется на решетке).

НАДО (на 6 — 8 порций): 2 кг баранины · 300 г курдючного жира · 2 луковицы · пучок кинзы · 2 ч. ложки зиры · 2 ст. ложки кориандра · 1 ст. ложка черного перца · соль.

ГОТОВИМ:

Мясо избавляем от пленок и пропускаем через мясорубку. Курдючный жир слегка подмораживаем, чтобы было удобнее резать. Режем мелким кубиком. Кладем в фарш. Лук режем мелко ножом (ни в коем случае не измельчаем блендером или мясорубкой — кебабы получатся влажными и будут спадать с шампуров). Специи измельчаем в ступке, кинзу мелко режем, отправляем в фарш. Солим, хорошенько все вымешиваем в течение 15 минут до однородности и белковых нитей. Убираем фарш на 2 часа в холодильник. Отделяем влажными руками 150 г фарша, формируем котлету, пронзаем ее шампуром или пикой и распределяем мясо. Жарим над углями 10 — 15 минут до готовности. Подаем с лавашем и овощами.

Простой салат к мясу

Американцы называют его коул-слоу. В основе белокочанная капуста — можно обойтись только ею, а можно добавить краснокочанную или, как в этом рецепте, пекинскую. Фантазируйте: эту базу можно дополнить огурцом, кислым яблоком (все крупно трем на терке или шинкуем соломкой), сельдереем. А весь секрет в заправке.

НАДО: 1 кочан свежей капусты (около 1 кг) · кочан пекинской капусты (около 1/2 кг) · 2 молодые моркови · пучок зеленого лука. Для заправки: 2/3 стакана натурального несладкого йогурта · 1 — 2 ст. ложки горчицы в зернах · 3 ч. ложки лимонного сока · соль · перец · несколько щепоток сахара.

ГОТОВИМ:

Капусту очень мелко шинкуем. Морковь натираем на крупной терке, отправляем к капусте и мнем руками, чтобы овощи дали сок. Добавляем нарезанный лук. Готовим заправку, поливаем ею овощи, перемешиваем и подаем.

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