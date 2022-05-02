«Главный секрет – кусочек масла!»: как аппетитно поджарить на мангале шампиньоны, рассказал Белькович

Грибы получаются очень сочными и ароматными.

Известный телеповар Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как вкусно поджарить на углях шампиньоны.

Ингредиенты: шампиньоны — средние 10 шт., соль — 15 г, сливочное масло — 70-80 г.

Вытащить руками ножки из грибочков. Разложить шляпки чашечкой кверху по решетке. Ножки можно нанизать на шампуры. Поставить запекаться на мангал на слабый жар.

Посолить и оставить на 10-12 минут. Дождаться пока весь сок выйдет и заполнит чашечку гриба.

«А теперь главный секрет – кусочек масла! Он растопится и начнет пропитывать шампиньончик», — сказал Белькович.

Он положил по ломтику внутрь каждой шляпки и потомил минуты две. От этого грибы стали нереально сочными и ароматными.

«Кушаем правильно — выпиваем сок и кусаем гриб пока он еще теплый! Это очень вкусно!» — сказал Саша Белькович.

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