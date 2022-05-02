Поливаем чесночно-масляным составом и вуаля! Как вкусно приготовить шашлык из картошки, лука и прочего по Емельяненко

Такое ароматное блюдо на мангале разлетится со стола не хуже мяса.

Известный телеповар Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как приготовить вкусный овощной шашлык. Секрет его вкуса – в чесночно-масляном соусе, который делает из любого продукта вкуснятину.

Ингредиенты: картофель, шампиньоны, свекла (овощи можно варьировать на свой вкус), лук репчатый, лук зеленый, лимон, молотый чеснок.

Половину пачки сливочного масла положить на противень или в металлическую миску, посыпать рубленым зеленым луком, лимонной цедрой, молотым чесноком (или любая чесночная приправа). Поставить посуду на угли, подождать пока масло растопится и чуть начнет закипать.

Овощи нарезать на кусочки, чтобы удобно было нанизывать на шампуры. Нанизать, полить масляным соусом. Поджарить на мангале со всех сторон. Готовый шашлык полить лимонным соусом и посолить.

Это очень вкусно, заверил Василий Емельяненко.

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