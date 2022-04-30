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Ароматный соус для шашлыка без варки! Из томатной пасты, зелени, чесночка делает его победитель шоу Ивлева

Игорь Милованов обязательно добавляет немного сахара для вкуса.

Ароматный соус для шашлыка без варки! Из томатной пасты, зелени, чесночка делает его победитель шоу Ивлева
Шашлык. Фото: Global Look Press

В программе «Молодые ножи» канала «Пятница!» Игорь Милованов впечатлил строгого шефа Константина Ивлева и стал победителем проекта.

Теперь КП предлагает и вам попробовать его блюда. Кулинар рассказал, как сделать сочный шашлык, вкуснейшую картошку в фольге. Стоит позаботиться и о вкусном томатном соусе к этим блюдам!

Игорь Милованов. Фото: канал «Пятница!»/ КП

Ингредиенты: томатная паста — 100 г, кипящая вода — 100 мл, зелень любая — 10 г, соль — 1 г, сахар — 10 г, кориандр — 2 г, чеснок свежий — 10 г, лук репчатый — 50 г, масло растительное – 30 г.

Мелко нашинковать лук, чеснок и зелень. В миску положить томатную пасту и массу из зелени, чеснока и лука. Влить масло растительное, положить соль, сахар, кориандр.

Залить кипящей водой. Перемешать соус, оставить на 15 минут настаиваться.

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