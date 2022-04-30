Ароматный соус для шашлыка без варки! Из томатной пасты, зелени, чесночка делает его победитель шоу Ивлева

Игорь Милованов обязательно добавляет немного сахара для вкуса.

В программе «Молодые ножи» канала «Пятница!» Игорь Милованов впечатлил строгого шефа Константина Ивлева и стал победителем проекта.

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Теперь КП предлагает и вам попробовать его блюда. Кулинар рассказал, как сделать сочный шашлык, вкуснейшую картошку в фольге. Стоит позаботиться и о вкусном томатном соусе к этим блюдам!

Ингредиенты: томатная паста — 100 г, кипящая вода — 100 мл, зелень любая — 10 г, соль — 1 г, сахар — 10 г, кориандр — 2 г, чеснок свежий — 10 г, лук репчатый — 50 г, масло растительное – 30 г.

Мелко нашинковать лук, чеснок и зелень. В миску положить томатную пасту и массу из зелени, чеснока и лука. Влить масло растительное, положить соль, сахар, кориандр.

Залить кипящей водой. Перемешать соус, оставить на 15 минут настаиваться.

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