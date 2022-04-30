На мангале или в духовке: как правильно запечь ароматную картошку в фольге с маслицем

Игорь Милованов стал победителем проекта канала «Пятница!» «Молодые ножи», впечатлив своими блюдами самого шефа Константина Ивлева.
Перед майскими праздниками он рассказал КП, как сделать сочный шашлык, аппетитные крылышки, а также вкусную картошку в фольге.
Ингредиенты: картофель одного размера — 10 шт., соль по вкусу, растопленное сливочное масло 100 г, чеснок — 2 зубчика, листья тимьяна или розмарина.
Мытую картошку разрезать пополам. Добавить растопленное масло и мелко нарубленный чеснок. Посолить, положить веточку тимьяна или розмарина. Не перебарщивать с ними! Перемешать.
Замотать в фольгу и готовить на углях, решетке или в духовке. Запекать 26-36 минут.
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