На мангале или в духовке: как правильно запечь ароматную картошку в фольге с маслицем

С такими аппетитными клубнями и мясо не захотите!

Игорь Милованов стал победителем проекта канала «Пятница!» «Молодые ножи», впечатлив своими блюдами самого шефа Константина Ивлева.

Перед майскими праздниками он рассказал КП, как сделать сочный шашлык, аппетитные крылышки, а также вкусную картошку в фольге.

Ингредиенты: картофель одного размера — 10 шт., соль по вкусу, растопленное сливочное масло 100 г, чеснок — 2 зубчика, листья тимьяна или розмарина.

Мытую картошку разрезать пополам. Добавить растопленное масло и мелко нарубленный чеснок. Посолить, положить веточку тимьяна или розмарина. Не перебарщивать с ними! Перемешать.

Замотать в фольгу и готовить на углях, решетке или в духовке. Запекать 26-36 минут.

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