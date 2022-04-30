Это мало кто делает, но результат впечатляет! Жарим куриные крылышки, размяв их с апельсином

Мясо приобретает легкий привкус, который и разгадать не все могут.

В преддверии майских праздников победитель программы Константина Ивлева «Молодые ножи» телеканала «Пятница!» Игорь Милованов поделился рецептом крылышек на мангале с сайтом КП.

Этот маринад заслуживает внимания! Если добавить из одного апельсина сок, он перевернет все ваше представление о привычном вкусе запеченных крылышек, уверен кулинар.

Ингредиенты: крылья куриные — 1,4 кг, вода — 1 стакан, соль — 1 чайная ложка, апельсин — 1 шт., перец черный молотый – 1 чайная ложка без горки, масло растительное — 3 столовых ложки, красная паприка — 3 г, чеснок сушеный измельченный — 3 г.

Крылышки выложить в миску или кастрюлю, туда же отправить дольки апельсина и размять все руками, чтобы мясо пропиталось соком фрукта. Добавить остальные ингредиенты, перемешать, оставить на три часа.

Разложить крылья по решетке, жарить 20-25 минут на углях. Время может быть другое, в зависимости от размера крыльев.

Можно пожарить и в духовке на 200 градусах, разложив по решетке. Чтобы не залить печь соком, вниз поставить противень с пергаментом.

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