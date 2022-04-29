Ленивые пирожки из лаваша сыродильи: готовим вкуснятину по простому рецепту Бельковича

Сочные внутри и хрустящие снаружи не оставляют людей равнодушными.

Саша Белькович научил в своем Telegram-канале готовить ленивые пирожки сыродильи, где вместо теста используется лаваш.

Ингредиенты на 2 порции: лаваш — 2 шт., фарш — 100 г, лук — 1/4 шт., растительное масло — 50 г, томаты — 50 г, сыр — 150 г, кукуруза — 2 ст.л., кинза на вкус, сметана для подачи, соль и перец по вкусу.

На растительном масле обжарить лук, бросить в него фарш, посолить и поперчить. Жарить до готовности.

Положить лаваш на сухую сковороду, на одну половину выложить обжаренный фарш, томаты, сыр, кукурузу и кинзу. Накрыть второй половиной лаваша.

Перевернуть и прогреть еще минуты две-три. Нарезать и подать со сметаной.

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