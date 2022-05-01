Идеальное утро: банановый бутерброд для ребенка от Бельковича

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 169 рублей.

Ингредиенты:

Банан 2 шт. (36 р.)

Белый хлеб тостовый 4 ломтика (8 р.)

Арахисовая паста 50 г (43 р.)

Молоко 100 мл (9 р.)

Яйцо 1 шт. (10 р.)

Сахар 2 ст. ложки (2 р.)

Корица молотая ½ ч. ложки (2 р.)

Сливочное масло 50 г (39 р.)

Лимон ½ шт. (5 р.)

Йогурт 2 ст. ложки (15 р.)

Итого: 2 банановых тоста = 169 р., 1 тост = 84 р.

Приготовление:

Банан нарезаем толстыми колечками.

Смазываем 4 ломтика хлеба арахисовой пастой, выкладываем сверху банановые колечки и складываем ломтики друг к другу арахисовыми сторонами.

В миску отправляем 100 мл молока, 1 яйцо, ½ ст. ложки сахара, корицу и все перемешиваем венчиком до однородности.

На разогретую сковороду отправляем кусочек сливочного масла (30 г), тосты пропитываем в молочной пропитке и обжариваем на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

На разогретую сковороду насыпаем тонким слоем сахар (1,5 ст. ложки) и топим.

Банан разрезаем на 4 части и отправить в растопленный сахар, добавляем кусочек сливочного масла (20 г) и сок ½ лимона, обжариваем бананы со всех сторон и снимаем с нагрева.

Сервировка:

Тосты разрезаем пополам, выкладываем по две половинки на порционные тарелки, подаем с йогуртом, сверху выкладываем бананы в карамели и поливаем карамелью.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.