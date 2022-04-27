Поджаристая и ароматная! Белькович раскрыл секрет вкусной жареной картошки, к которой даже мясо не нужно

Известный телеповар Саша Белькович на YouTube-шоу Sasha Belkovich рассказал, как повара готовят жареную картошку. От такой румяной красоты просто слюнки текут! Этот гарнир можно есть просто так, без мяса и рыбы!

Ингредиенты на 3 порции: картошка— 600 граммов, лук-репка — 150 граммов, масло растительное — 50 граммов, сметана 25% — 2 столовые ложки, икра трески — 2 столовые ложки (не обязательно, но вкусно, для украшения), петрушка — несколько веточек, соль и перец — по вкусу.

Нарезаем картошку, бросаем в воду, промываем от крахмала, чтобы кусочки вышли румяными, поджаристыми. Нарезаем лук полукольцами, рубим стебли петрушки. Листья оставляем для украшения.

Хорошенько разогреваем на сковороде растительное масло. Высыпаем картошку в один слой, чтобы она жарилась, а не тушилась, это важно. Оставляем на некоторое время, не мешаем! Ждем появления румяной корочки.

Кладем лучок, вливаем еще чуть растительного масла. Убавляем температуру плиты, накрываем крышкой. Вот теперь можно иногда помешивать.

За минуту до готовности добавляем нашинкованные стебли петрушки. Солим, перчим, еще раз размешиваем. Выкладываем на тарелку, украшаем сметаной, икрой трески и свежей зеленью.

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