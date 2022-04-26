«Сочные, мягкие, очень вкусные!»: как приготовить бюджетные котлетки из курицы и капусты по Емельяненко

Мясоеды уплетают это блюдо за обе щеки!

Известный кулинар и ведущий Василий Емельяненко раскрыл секрет аппетитных бюджетных котлет из курицы и капусты.

«Сочные, мягкие, очень вкусные!» — сказал шеф на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: куриные бедра — 4 штуки, капуста – «крышечка» кочана, шампиньоны — 4 штуки, лук — 1 штука, петрушка — несколько веточек, топленое масло — 1 чайная ложка, сливки — 3 столовые ложки, копченая паприка – щепотка, соль, растительное масло.

Кладем на сковороду чайную ложку топленого масла, обжариваем нарезанную полукольцами луковицу. Бросаем кусочки шампиньонов. Слегка обжариваем.

У молодой капусты отрезаем «крышечку» и мелко шинкуем. Овощей и грибов должно быть примерно 50 на 50 к мясу. Капусту бросаем к луку и грибам, солим.

Снимаем мясо с бедер, мелко нарезаем с кожей. В куттере частями разбиваем бедра, капусту, лук, грибочки. Солим, перчим, вливаем сливки, кладем паприку.

Муку и яйца кладем, если курица была нежирная. Если жирная, то не обязательно, вязкости достаточно. Формируем котлеты и жарим на масле. Посыпаем петрушкой.

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